Crisi Pam Panorama, l’assessore Bonora : “Saremo al fianco della Regione e dei sindacati per tutelare i diritti dei lavoratori”

CAMPI BISENZIO – “Saremo al fianco della Regione e dei sindacati per tutelare i diritti dei lavoratori”: a dirlo è l’assessore al lavoro del Comune di Campi Bisenzio, Carla Bonora, dopo il tavolo di crisi di martedì sulla vertenza Pam Panorama che si è tenuto in Regione con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e dell’azienda. Fra gli esiti del confronto, la conferma del ritiro immediato delle sospensioni, garantendo il pagamento delle retribuzioni arretrate. “Un primo risultato positivo – aggiunge l’assessore – che tuttavia non risolve la complessità della vertenza. Accogliamo con favore il ritiro delle sospensioni, in quanto si tratta di un atto positivo, ma dovuto. Siamo molto preoccupati per il futuro dell’azienda e per i lavoratori, perché la riduzione degli spazi di vendita comporterà necessariamente una riduzione del personale. Vogliamo capire come avverrà questa riorganizzazione e garantire che non venga gestita unilateralmente dall’azienda”.