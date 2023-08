Croce Rossa: arriva a Sesto la Silent Disco in piazza Vittorio Veneto

SESTO FIORENTINO – Il 2 settembre arriva in piazza Vittorio Veneto dalle 23.30 alle 1.30 la serata di Silent Disco organizzata dai volontari della Croce Rossa Italiana di Firenze, sulla corretta informazione sulla sicurezza stradale. “Strasicura” è il titolo dell’iniziativa ha l’obiettivo di offrire una serata dove divertirsi in maniera sana, sicura e inclusiva, senza esporsi […]

SESTO FIORENTINO – Il 2 settembre arriva in piazza Vittorio Veneto dalle 23.30 alle 1.30 la serata di Silent Disco organizzata dai volontari della Croce Rossa Italiana di Firenze, sulla corretta informazione sulla sicurezza stradale. “Strasicura” è il titolo dell’iniziativa ha l’obiettivo di offrire una serata dove divertirsi in maniera sana, sicura e inclusiva, senza esporsi ai rischi dell’assunzione di alcool o droghe che, se associati alla guida, possono portare gravissime conseguenze. La Silent Disco, ovvero un particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie Bluetooth, creerà l’occasione per raccogliere le fasce più giovani della popolazione cioè coloro sui quali l’incidenza degli incidenti alla guida è la più alta, per fare prevenzione. La sicurezza stradale resta un argomento molto sensibile non solo a livello nazionale, ma anche per le comunità locali. Nel 2021 si sono verificati in Toscana 13.596 incidenti stradali (+31,4% sul 2020), causando 190 vittime. Nella regione, il numero più alto di incidenti stradali è stato registrato a Firenze (4.239; +33,4% sul 2020), con 49 vittime e 5.307 feriti.

Durante la serata, che raccoglierà molti giovani e giovanissimi, verranno proposte varie attività di sensibilizzazione organizzate da Croce Rossa Firenze sui comportamenti considerati a rischio e legati alla guida in sicurezza. Verranno proposte efficaci simulazioni, quali il percorso sensoriale che permette di sperimentare le conseguenze dell’assunzione di alcool su percezioni e riflessi grazie a occhiali speciali che simulano lo stato di ebbrezza. L’ingresso alla Silent Disco è totalmente gratuito ma è necessario prenotarsi su Eventbrite: https://strasicura.eventbrite.it. Allo Strasicura Party saranno disponibili due linee di musica a cura di Luca Beat con techno e tech house e di Dj Sashino perDance, Edm, Reggaeton.

“Siamo impegnati da anni nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, – ha detto Andrea Francioni, consigliere rappresentante dei giovani del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana – l’idea di organizzare questa Silent Disco è nata dalla necessità di proporre luoghi di divertimento sicuri, non per forza legati alla cultura dell’eccesso e dell’abuso di alcool o altro. A Sesto Fiorentino, il 2 settembre, avremo l’occasione di incontrare molti giovani come noi, con i quali – nel contesto leggero di una serata di musica – sarà più facile proporre le nostre attività di sensibilizzazione sull’importanza di mettersi al volante rigorosamente da sobri. Per questo scopo, l’aiuto degli occhiali simulatori risulta fondamentale per rendere l’idea di quanto si possa essere condizionati da uno stato di alterazione dato da alcool o da droghe, sperimentandolo in totale sicurezza”.

“Come amministrazione intendiamo fare tutto il possibile per intercettare bisogni e richieste dei giovani e dei giovanissimi, – ha aggiunto Jacopo Madau, assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Sesto Fiorentino – è importante che questi abbiano occasioni per divertirsi, socializzare e fare comunità gratuitamente a pochi passi da casa. La graditissima collaborazione con i Giovani della Croce Rossa va proprio in questa direzione: cultura, valori, divertimento e partecipazione giovanile possono e devono stare sui medesimi binari”.