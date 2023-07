CS Anap Confartigianato Toscana: “Anziani, in estate aumentano i problemi e servono risposte adeguate”

FIRENZE – Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature aumentano i problemi per molti anziani che hanno bisogno di cure e assistenza. Per Angiolo Galletti, presidente di Anap Toscana – Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato, “è importante cogliere i nuovi bisogni espressi dalla terza età e spingere sulle opportunità della cosiddetta silver economy ma contemporaneamente è urgente offrire risposte adeguate alla domanda di servizi di cura e assistenza per gli anziani”. “Ho trovato estremamente interessanti – aggiunge – i risultati dell’indagine statistica “Silver Economy, la grande economia del prossimo decennio”. L’indagine, curata da Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali, e Gian Carlo Blangiardo, già presidente Istat, è stata recentemente presentata a Roma presso la sede di Confartigianato: “Secondo i risultati dell’indagine – dice Galletti – la domanda di beni e servizi degli over 65 ha un impatto davvero importante sull’economia, coinvolgendo circa 5,46 milioni di lavoratori e generando un valore economico stimato tra i 350 e i 580 miliardi di euro. Le persone con più di 65 anni di età rappresentano quindi una ricchezza per il Paese, non certo un peso per le casse dello Stato”.

Oggi molti degli over 65 sono attivi, in salute e con una buona preparazione scolastica. Sono quindi molti i settori economici in cui la cosiddetta silver economy crea fatturato e nuova occupazione per le imprese come diagnostica, ausili, servizi di cura e assistenza, benessere, trasporti e mobilità, sicurezza, alimentazione, cultura e turismo. “Nella nostra regione, secondo Ars Toscana, è in aumento del peso della popolazione più anziana. Oggi 1 toscano su 4 ha un’età che supera i 65 anni. Una percentuale destinata a raggiungere il 35% della popolazione nel 2050. Gli anziani sono molto attivi nel volontariato, nella cura della famiglia e dei bambini. Sono depositari di sapere, valori e di competenze professionali insostituibili, che possono trasmettere alle nuove generazioni. Gli anziani contribuiscono in modo fondamentale al benessere, non solo economico, della collettività”.

“Per questo – conclude il presidente di Anap Toscana – sono urgenti e necessarie risposte efficaci ed innovative sul fronte dell’assistenza e della sanità che facciano sentire gli anziani parte attiva della società e garantiscano loro adeguate protezioni in caso di fragilità e di non autosufficienza. Ne parleremo il 16 settembre ad Arezzo, al Teatro Petrarca dalle 10 in poi nel convegno “Riforma non autosufficienza, disabilità e Pnrr: quali misure per gli anziani” organizzato in occasione dell’annuale festa Anap a cui interverrà il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci“.