“Custodi del sapere”, un posto per il servizio civile alla Pro loco di Signa. Le domande fino al 10 giugno

SIGNA – La Pro loco di Signa, nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale, seleziona un volontario per il progetto: “Custodi del sapere” e invita tutti i giovani interessati a partecipare al bando 2026, un’importante opportunità di crescita personale e professionale dedicata ai ragazzi che desiderano impegnarsi in attività utili alla comunità. Il servizio civile rappresenta infatti un’esperienza formativa unica che consente ai partecipanti di contribuire alla valorizzazione del territorio, alla promozione culturale e allo sviluppo di iniziative sociali e turistiche, collaborando attivamente con realtà associative locali. Attraverso questo progetto, i volontari potranno affiancare la Pro loco nelle attività di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale di Signa, partecipando all’organizzazione di eventi, iniziative culturali e attività di accoglienza e informazione turistica. Tutti i giovani interessati possono richiedere maggiori informazioni contattando direttamente la Pro loco Signa al numero di telefono 055 8790183, mentre le domande possono essere presentate fino alle 12 del 10 giugno. Gli interessati devono avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni ed essere cittadini della UE o Extra-UE regolarmente in Italia. La domanda può essere presentata on line a sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ Per ulteriori informazioni si può consultare la sintesi del progetto sul sito https://www.prolocosigna.it/servizio-civile-presso-la-pro-loco-signa-a- p-s/.