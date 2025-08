Da Campi Bisenzio a Dior: la storia di Jacopo Fè, baby prodigio del fashion design

CAMPI BISENZIO – Dalla provincia di Firenze al lavoro nel reparto prototipia di Dior. È la parabola sorprendente di Jacopo Fè, giovane designer di appena 23 anni, originario di Campi Bisenzio, oggi tra i talenti più promettenti del fashion design italiano. Formatosi all’Istituto Modartech di Pontedera, scuola di alta formazione con collaborazioni attive con i principali distretti del Made in Italy, Jacopo è entrato nel gotha della moda grazie alla collezione “Engarde”, progetto che lo porterà a settembre a calcare la passerella di Milano Moda Graduate, nell’ambito della Milano Fashion Week, la vetrina più prestigiosa in Italia per valorizzare i talenti emergenti del fashion design e ad essere selezionato per la prossima Fashion Graduate Italia, appuntamento in programma a ottobre dedicato ai migliori designer delle scuole di moda italiane.

“La passione per la moda l’ho avuto al liceo, quanto ho capito soprattutto cosa non avrei voluto fare da grande, – racconta Jacopo. – sentivo un impeto creativo fortissimo, ma avevo bisogno di strumenti tecnici per esprimerlo”. Appassionato di hip hop e streetwear, Jacopo ha costruito uno stile personale, radicato nella cultura urban ma con una forte componente concettuale e artigianale. Da qui nasce “Engarde”, una capsule ispirata alla scherma – sport praticato per anni – che si trasforma in una riflessione sull’equilibrio tra protezione ed estetica. Cuore della collezione è il Dyneema, la fibra più resistente al mondo – più del cavo d’acciaio ma incredibilmente flessibile e leggera – usata per creare divise da scherma in versione jersey tecnico e denim. Ogni pezzo è pensato come un'”armatura urbana”, con lavorazioni complesse, intagli e fresature che richiamano il pattern della pedana schermistica, ricami ispirati ai passanti elettrici delle divise e persino una canottiera realizzata in maglia metallica da 30mila anelli, interamente cucita a mano in sei mesi di lavoro.

“Engarde è la parola che gli arbitri pronunciano prima dell’inizio del match, significa “pronti”, – spiega Jacopo – è anche il mio modo per dire che sono pronto a mettermi in gioco, con uno stile che vuole essere impattante, ma anche duraturo e significativo”. Dopo gli studi al liceo Jacopo si è iscritto al corso di laurea triennale in Fashion Design della scuola di alta formazione Istituto Modartech, dove ha potuto sviluppare una formazione completa nell’ambito della moda, che oggi gli permette di affrontare il mondo del lavoro con solide basi tecniche ed una visione creativa d’autore. Il suo talento è stato subito notato dagli addetti ai lavori, tanto che attualmente Jacopo collabora nell’ufficio prototipia di Dior, dove ha da poco iniziato un percorso che lo porterà a specializzarsi anche nel controllo qualità. Il sogno nel cassetto? “Creare un mio brand, che parli di streetwear evoluto, fatto di dettagli ricercati, lavorazioni uniche ed un ponte con la sartoria classica”.