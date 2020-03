FIRENZE – Oltre 15.000 di gel igienizzante. Sono quelli donati da Coop.fi agli ospedali della Toscana che stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus. Per un valore di 100.000 euro. “E’ il nostro modo di dire grazie – spiegano – a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i ricercatori che sono in prima linea per difendere la salute di tutti noi. Insieme ce la faremo”.