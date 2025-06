Da domenica 8 giugno riapre la Piscina Costoli di Firenze

FIRENZE – Al via la stagione estiva della piscina Costoli di Firenze che riapre al pubblico a partire da domenica 8 giugno fino al 29 agosto. La decisione dopo l’approvazione in giunta dell’apposita delibera presentata dall’assessore allo sport Letizia Perini: “Quest’anno abbiamo introdotto alcune novità per garantire una fruizione più serena all’utenza, in un impianto che […]

FIRENZE – Al via la stagione estiva della piscina Costoli di Firenze che riapre al pubblico a partire da domenica 8 giugno fino al 29 agosto. La decisione dopo l’approvazione in giunta dell’apposita delibera presentata dall’assessore allo sport Letizia Perini: “Quest’anno abbiamo introdotto alcune novità per garantire una fruizione più serena all’utenza, in un impianto che ospita circa 1.500 persone al giorno”. Innanzitutto per l’impianto di Campo di Marte l’accesso dei minori fino a 14 anni dovrà essere in presenza di un accompagnatore e ci sarà la verifica dell’identità degli utenti, il cui documento di identità all’ingresso sarà acquisito tramite scansione e si procederà alla sua conservazione nel rispetto della vigente normativa privacy. L’altra novità riguarda tutte le piscine comunali: non sarà applicata la tariffa del ‘biglietto pomeridiano unico’, (entrata dopo le 15 a 5 euro) e la tariffa ‘pacchetto famiglia pomeridiana feriale e festiva’, che determinavano squilibri nelle presenze e grandi code all’ingresso nell’attesa dello scatto della mezza giornata, creando non pochi problemi organizzativi.

“Nella scelta delle misure da introdurre – ha spiegato l’assessore allo sport – abbiamo considerato il lavoro di analisi del servizio di balneazione estiva, che ha impegnato gli uffici del servizio sport e politiche giovanili della direzione cultura e sport in collaborazione con la polizia municipale. Sulla base dell’esperienza delle passate stagioni è emersa l’esigenza di regolamentare l’accesso alla struttura da parte dell’utenza, soprattutto nelle ore pomeridiane, per ridurre fenomeni di disturbo e garantire un maggiore controllo e vigilanza migliorando le condizioni di sicurezza pubblica all’interno dell’impianto”. “È emerso – ha concluso l’assessore Perini – che questi fenomeni, rilevati anche nelle altre piscine comunali, sono avvenuti soprattutto nelle ore pomeridiane, dopo le 15, quando si applica proprio il biglietto pomeridiano unico con un costo ridotto pari a 5 euro e la tariffa pacchetto famiglia pomeridiana feriale e festiva che determinano una maggiore affluenza e code all’ingresso, soprattutto nei fine settimana. Le altre tariffe riusciamo a mantenerle invariate, in modo che possano continuare ad essere alla portata di tutti”. In accordo con la polizia municipale, grazie ai nuovi agenti assunti nell’ultimo anno, sono previsti passaggi quotidiani anche come deterrente nei confronti di quanti potrebbero recare disturbo agli altri utenti ed alla serenità delle giornate. Questi gli orari di apertura: il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 18, sabato, domenica e festivo 10-19. La biglietteria chiude un’ora prima. Non è consentito uscire per poi rientrare con lo stesso biglietto. Cuffia obbligatoria in acqua. È obbligatorio esibire un documento alla cassa. Per ulteriori informazioni su tariffe e orari: https://sport.comune.fi.it.

Sara Coseglia