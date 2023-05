Da dove nasce lo Stemma di Sesto Fiorentino? Incontro a Primadicena alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Da dove nasce lo stemma di Sesto Fiorentino? Una domanda alla quale cercherà di rispondere, tra aneddoti e curiosità, l’ultimo incontro di Primadicena in programma mercoledì 31 maggio alle 18 alla Libreria Rinascita, dal titolo “Lo stemma comunale di Sesto e il suo mistero”. Il compasso che campeggia sullo stemma di Sesto Fiorentino è stato spiegato con l’antico nome dello strumento, cioè “seste”, per la sua capacità di dividere una circonferenza in sei parti. E dal momento che l’insediamento abitato si trovava giusto a sei miglia da Firenze, è sempre stato naturale accostare Sextus alle seste. Ma si tratta di una spiegazione accertata e attendibile? In ogni caso, chi lo ha stabilito e quando? Nella definitiva attestazione del compasso come stemma comunale, la potente e diffusa massoneria ha avuto un ruolo? La più antica raffigurazione dello stemma sembra essere del 1430 circa, ma le testimonianze pittoriche o d’archivio sono veramente poche. Inoltre, perché in alcune versioni dello stemma oltre al compasso appare un altro “attrezzo”, poi scomparso? L’incontro, con Monica Barducci che parlerà di tutto questo con Daniele Niccoli e Stefano Rolle, non vuole certo dare risposte definitive che spettano agli storici di professione, ma illustrare lo stato dell’arte delle ricerche da parte di chi è appassionato della storia del territorio.