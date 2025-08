Dà in escandescenza, danneggia tredici auto in via Pistoiese e aggresdisce un uomo: arrestato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nella notte di domenisca, 4 agosto, a San Donnino, militari del Comando Stazione Carabinieri di Signa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino, 30 anni, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. Una pattuglia è intervenuta infatti in via Pistoiese dove era stato segnalato […]

CAMPI BISENZIO – Nella notte di domenisca, 4 agosto, a San Donnino, militari del Comando Stazione Carabinieri di Signa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino, 30 anni, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. Una pattuglia è intervenuta infatti in via Pistoiese dove era stato segnalato un uomo intento a danneggiare veicoli in sosta lungo la strada. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato che aveva danneggiato tredici auto parcheggiate e aveva aggredito, con una bottiglia in vetro rotta, un cittadino intervenuto per tentare di fermarlo. Una volta arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze in attesa del giudizio per direttissima.