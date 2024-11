Da oggi Anna Maffei rivestirà l’incarico di “portavoce” del Questore Maurizio Auriemma

FIRENZE – Questa mattina il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha dato il benvenuto al suo nuovo “portavoce”, la dottoressa Anna Maffei che da oggi assumerà l’incarico. Mazzei, giovanissima, originaria della Campania, si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza e successivamente si è abilitata all’esercizio della professione forense. Dopo avere vinto il concorso per diventare Funzionario della Polizia di Stato, ha frequentato e portato a termine con successo il 111° corso di formazione per Commissari alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Arrivata a Firenze a luglio dello scorso anno, l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza ha affrontato un intenso periodo di tirocinio in tutti gli Uffici della Questura fiorentina, durante il quale è apparsa subito evidente la sua professionalità ed il suo il forte senso del dovere. Al termine del periodo di formazione, con il grado di Commissario Capo della Polizia di Stato, è stata definitivamente assegnata ad uno degli uffici cardine di via Zara, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diventando, ben presto, punto di riferimento per tutti i poliziotti che, in prima linea, si occupano del controllo del territorio. Nominata da oggi portavoce del Questore, manterrà comunque il ruolo di Funzionario Addetto delle “Volanti”, portando avanti, contemporaneamente, un doppio incarico.