Da Palasport a Mandela Forum, la storia raccontata dai manifesti

FIRENZE – Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri. “Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti” è la mostra che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall’impianto fiorentino dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi, attraverso la trasformazione in Nelson Mandela Forum: un grande tetto sotto al quale si svolgono molteplici attività dedicate all’incontro tra uomini e culture. Da mercoledì 17 dicembre si potrà visitare gratuitamente la mostra in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela Forum. Sono previste anche visite su prenotazione, sempre a ingresso gratuito, in giorni e orari da concordare contattando il Mandela Forum (mostre@mandelaforum.it). L’esposizione è organizzata dall’Associazione Mandela Forum in collaborazione e con il sostegno della Fondazione CR Firenze. Gli appassionati di memorabilia musicale vi troveranno autentiche rarità, come i manifesti relativi al passaggio da Firenze di Ray Charles nel 1985, di Vasco Rossi e di Liza Minnelli nel 1987, di James Brown nel 1988, di Paul McCartney nel 1993. E ancora Eric Clapton (1987 e 2001), Luciano Pavarotti (1990), Peter Gabriel (1993), Neil Young (2008), Bob Dylan (2009, 2011 con Mark Knopfler e 2018) e, per giocare in casa, i tanti live dei fiorentini Litfiba, Bandabardò e Marco Masini.