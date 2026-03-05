CAMPI BISENZIO – Dopo il successo a Sanremo 2026 dove, in coppia con Fedez ha cantato “Male necessario”, Marco Masini arriva al Centro Commerciale I Gigli. Il cantante fiorentino, molto amato, sarà domenica 8 marzo dalle 17.30 in Corte Lunga per incontrare i fan con il firmacopie del nuovo album “Perfetto Imperfetto”. Un’occasione unica per vivere da vicino la voce che ha segnato intere generazioni, incontrarlo di persona e portare a casa una copia autografata del suo ultimo lavoro. L’accesso è gratuito e riservato ai possessori dell’App GigliPass.
Da Sanremo ai Gigli: arriva Marco Masini
