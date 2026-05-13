Dagli assaggi di miele ai segreti dell’alveare: Giornata mondiale delle api, tre giorni di iniziative

LASTRA A SIGNA – Un programma di eventi per ribadire l’importanza delle api e degli altri insetti impollinatori per la conservazione della flora, il mantenimento della biodiversità e di conseguenza la salvaguardia ambientale. E’ quello che il Comune di Lastra a Signa ha organizzato in occasione della Giornata mondiale delle api, nei giorni del 20, 21 e 22 maggio. Un tema […]

LASTRA A SIGNA – Un programma di eventi per ribadire l’importanza delle api e degli altri insetti impollinatori per la conservazione della flora, il mantenimento della biodiversità e di conseguenza la salvaguardia ambientale. E’ quello che il Comune di Lastra a Signa ha organizzato in occasione della Giornata mondiale delle api, nei giorni del 20, 21 e 22 maggio. Un tema su cui il Comune di Lastra a Signa sta lavorando da anni e sul quale è stato anche firmato un protocollo per la tutela delle api, dell’ambiente e degli apicoltori nel territorio comunale di Lastra a Signa nel 2021 tra Comune, Regione Toscana e A.R.P.A.T. (Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani).

Quest’anno il programma di sensibilizzazione si arricchisce e prevedrà da un lato laboratori gratuiti per bambini e ragazzi, il coinvolgimento delle varie realtà del territorio in una campagna di promozione diffusa e degli apicoltori, la cui attività sarà valorizzata con la realizzazione della mappa degli apicoltori locali, pensata per mettere in luce il loro lavoro e la loro presenza sul territorio. Il cartellone di eventi parte il 20 maggio alle 16.45 con il laboratorio di educazione ambientale “I mille segreti dell’alveare” a cura di Fattoria Bucolica Circolo Culturale Agricolo presso la stessa azienda. A seguire merenda per tutti i bambini a base delle diverse varietà di miele di di Lastra a Signa e pane di grani antichi (ingresso libero senza prenotazione). Il 21 maggio alle 18 presso la sala eventi della biblioteca degustazione guidata di miele a cura dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani (info e prenotazioni 055 8743281).

Il 22 maggio alle 16.45 presso il Centro sociale residenziale (sala anfiteatro) “Ape Maya e le altre Api party” a cura dell’artista Valentina Gudina: laboratorio creativo con lo scopo di creare api originali, sottobicchieri in mosaico e api in stile minecraft in polistirolo (info e prenotazioni 334 3765338). Inoltre l’amministrazione comunale ha coinvolto commercianti, ristoratori e aziende del territorio che in quei giorni allestiranno vetrine, prepareranno prodotti o menù dedicati a base di miele.Durante i giorni dell’iniziativa sarà presentata la mappa dei produttori di miele del territorio ideata dall’amministrazione comunale per valorizzare il lavoro degli apicoltori, rafforzare la rete dei produttori locali e a far conoscere meglio a tutta la cittadinanza il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono.

“Celebrare la Giornata mondiale delle api – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – non è solo un atto simbolico, ma un richiamo urgente alla responsabilità che abbiamo verso il nostro ecosistema. Queste instancabili lavoratrici sono le custodi della biodiversità: dal loro lavoro dipende la maggior parte delle colture alimentari mondiali e la sopravvivenza di migliaia di specie vegetali. Per questo motivo, in occasione di questa ricorrenza, il Comune ha promosso una serie di iniziative concrete, si va dai laboratori per adulti e bambini, al coinvolgimento di aziende e produttori: il tutto per creare una rete che protegga gli insetti impollinatori e valorizzi il loro ruolo strategico per la salvaguardia ambientale del nostro pianeta. Ringrazio Arpat per la collaborazione a questa nostra iniziativa”.