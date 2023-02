Dai terreni liberati dalle mafie un menù speciale nelle scuole dell’infanzia e primarie della Piana, Carmignano e Barberino del Mugello

PIANA FIORENTINA – “Liberi a tavola”: lunedì 20 febbraio sulle tavole delle scuole dell’infanzia e primarie di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Carmignano e Barberino di Mugello arriva un menù speciale con i prodotti Libera Terra. “È un progetto – si legge in una nota di Qualità e Servizi – di sensibilizzazione, informazione e conoscenza […]

PIANA FIORENTINA – “Liberi a tavola”: lunedì 20 febbraio sulle tavole delle scuole dell’infanzia e primarie di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Carmignano e Barberino di Mugello arriva un menù speciale con i prodotti Libera Terra. “È un progetto – si legge in una nota di Qualità e Servizi – di sensibilizzazione, informazione e conoscenza sui prodotti agroalimentari frutto del lavoro sui beni confiscati alle mafie gestiti dalle cooperative sociali ed agricole Libera Terra. L’iniziativa è inserita nel programma di eventi “I cento passi verso il 21 Marzo”, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un’iniziativa che ha il patrocinio di Città Metropolitana, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Signa, Comune di Calenzano, Comune di Carmignano, Comune di Barberino di Mugello. E organizzata in collaborazione da Qualità e Servizi, Libera, Consorzio Libera Terra, Spi Cgil lega di Campi Bisenzio, Cooperativa Sociale Macramè, Associazione Stazione 50013 – Porto delle Storie.

Così il 20 febbraio, giornata mondiale della giustizia sociale istituita dall’ONU, Qualità e Servizi servirà sulle tavole delle scuole dell’infanzia e primarie di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Carmignano e Barberino di Mugello un menù speciale con i prodotti Libera Terra, frutto del lavoro delle cooperative agricole e sociali sui beni liberati dalle mafie; i piccoli studenti saranno coinvolti, anche attraverso materiale informativo appositamente redatto per loro sotto forma di locandine e segnalibri, in un percorso educativo di sensibilizzazione e promozione di una cultura della legalità. Inoltre, dalle 16 alle 17 all’uscita di molte scuole dei Comuni coinvolti dall’iniziativa, ci sarà uno stand con le Arance Biologiche Libera Terra per aderire alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative sociali promosse dall’Associazione Stazione 50013 – Porto delle Storie.