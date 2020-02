Dai trasporti alla cultura, “passando” per il nuovo ponte: le segreterie Pd di Signa e Lastra a Signa a confronto

SIGNA – Come riportato sulla pagina Facebook del Pd signese, le segreterie del Partito Democratico di Signa e Lastra a Signa si sono incontrate per la prima volta dopo il passaggio di consegne. Un incontro voluto dai segretari Federico La Placa ed Emanuele Caporaso “per affrontare l’organizzazione della prossima campagna elettorale per la Regione Toscana con la costituzione del comitato unico de “Le Signe” a sostegno di Eugenio Giani; il coinvolgimento dei giovani, di entrambi i territori, per ricostruire i Giovani Democratici; la condivisione di temi strategici che riguardano la qualità della vita di entrambe le comunità a cominciare dal nuovo ponte, dalla sicurezza idraulica (importante anche per il comparto industriale), dal miglioramento dei servizi socio-sanitari, dal completamento dell’infrastruttura in fibra”. “In tutto questo, le due segreterie hanno ribadito il sostegno alle rispettive amministrazioni comunali, con uno sguardo attento ai temi che svilupperanno insieme come, per esempio, il turismo e la cultura”.