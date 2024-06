Dal 1 al 19 luglio arriva “Semen”, il centro estivo “Chicco di grano” in Oratorio. Inclusione e integrazione le “parole d’ordine”

CAMPI BISENZIO – Dal 1 al 19 luglio arriva “Semen – Centro estivo Chicco di grano”, che si svolgerà presso l’Oratorio Santa Maria Anspi a Campi Bisenzio. Un appuntamento per ragazzi e ragazze da 8 a 13 anni con partecipazione è gratuita grazie al contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando E-state insieme 6 e all’investimento Chicco di grano.. “Semen” è strutturato in blocchi di attività (clubs) che si alternano la mattina e il pomeriggio. Le materie dei clubs: matematica, italiano, inglese, coding e musicoterapia. Quattro professioniste ed un professore conducono i clubs dove si gioca a gruppi e individualmente, e dove si studia con i metodi dell’educazione non formale, con il supporto delle educatrici Chicco di grano. Nella terza settimana i partecipanti dormiranno due notti in un rifugio in Alto Mugello, un’esperienza indimenticabile.

“Siamo orgogliose – dice Ilenia Moscardini, presidente Chicco di grano – di ripetere questa iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, a favore delle famiglie più in difficoltà dal punto di vista economico, in un territorio come Campi Bisenzio, che tanto ha sofferto per l’alluvione di novembre. Questo progetto rappresenta una sfida, quella di realizzare un centro estivo dedicato allo studio giocoso, così ci piace definirlo, convinte che l’estate possa essere un ottimo momento in cui studiare con divertimento e affrontare giocosamente materie importanti per il proprio futuro come la matematica, l’italiano, l’inglese, il coding e la musicoterapia. L’inclusione e l’integrazione sono sempre le nostre parole d’ordine”.

“Maria Montessori e Danilo Dolci – aggiunge Anna Palumbo, coordinatrice “Semen” – hanno una visione condivisa che amiamo particolarmente: l’educazione come strumento di pace e liberazione. Ci hanno insegnato che l’educazione è più di una semplice trasmissione di conoscenze; è un atto di amore e un impegno per la costruzione di una società più giusta e pacifica. Questo è Semen, un ambiente educativo che rispetta le bambine e i bambini, una piccola comunità in cui l’educazione è un processo di crescita collettiva e personale”.