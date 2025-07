Dal 29 al 31 agosto la quinta edizione del torneo di basket “tre contro tre” intitolato a Leonardo Bellomo

LASTRA A SIGNA – Torna a Lastra a Signa, sul campo intitolato a Leonardo Bellomo, il torneo che anche quest’anno ha ottenuto il patrocinio della FIP e dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è dal 29 al 31 agosto quando, a sfidarsi, come nelle precedenti edizioni, saranno atleti agonisti e giocatori meno esperti, all’insegna della competizione, ma anche del divertimento. Il significato del torneo, infatti, organizzato da familiari e amici di Leonardo, è principalmente quello di far ritrovare tanti giovani accomunati dalla passione del basket, passione che era anche quella di Leonardo (per gli amici Leo), giovane lastrigiano prematuramente scomparso nel 2018, a 16 anni, dopo una lunga malattia. Un torneo che si gioca sul campo a lui dedicato, sempre aperto al pubblico e illuminato la sera, proprio come Leo sognava. Un vero playground di tutto rispetto a cui si affianca un giardino realizzato con la partecipazione della famiglia e dei privati.

Visto il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno si sfideranno quattro squadre di giovani Under 19/17 (2008/2009) provenienti da alcune fra le più importanti società di basket di diverse province toscane, in una speciale formula “All-Star Game”. A completare il programma, 16 squadre nella sezione “Élite” e 16 nella sezione “Amatori”. Per partecipare al torneo è necessario avere almeno 15 anni. Il torneo degli amatori si svolgerà sabato 30 agosto dalle 16, a oltranza fino al termine di tutti i gironi per poi scontrarsi con una seconda fase all’italiana. In serata si decreterà la squadra vincente. Con lobiettivo di far partecipare tanti ragazzi che non hanno mai giocato a basket e di avvicinarli a questo sport per stare insieme e divertirsi in modo sano. Il torneo Élite, che si terrà domenica 31 agosto con modalità simili, ma un tabellone più improntato alla competitività, sarà, come nelle scorse edizioni, un’ottima occasione in cui tanti atleti tesserati con la Federazione si misureranno agonisticamente accomunati dalla stessa passione, nel ricordo di Leonardo. Durante il torneo saranno presenti arbitri ufficiali messi a disposizione dalla Federazione italiana Pallacanestro e agli iscritti di entrambe le sezioni sarà consegnata la maglia del torneo, acqua e barrette energetiche.