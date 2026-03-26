Dal 3 agosto cessa la validità delle carte d’identità cartacee

SESTO FIORENTINO – A partire dal 3 agosto tutte le carte di identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza, cesseranno di essere valide sia per l’espatrio che per il territorio nazionale. Al fine di agevolare la cittadinanza lo sportello dedicato effettuerà aperture straordinarie nei giorni 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 29 aprile riservate a possessori di carte di identità cartacee residenti nel Comune di Sesto Fiorentino. Le prenotazioni per queste date saranno aperte a partire dalle 9 di domani, venerdì 27 marzo, e potranno essere effettuate online o attraverso il call center 055055. Si ricorda che a partire dal 30 luglio la validità delle carte di identità elettroniche rilasciate ai cittadini che hanno compiuto 70 anni sarà portata a 50 anni; si invitano pertanto questi cittadini, se in possesso di documento equipollente come passaporto o patente di guida, a valutare di procedere al rinnovo dopo tale data. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/CIE.