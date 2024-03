Dal Governo 66 milioni per l’alluvione in Toscana: lo stanziamento con un emendamento al dl Pnrr

CAMPI BISENZIO – Arrivano gli aiuti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti in Toscana a novembre 2023, aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. In un emendamento al decreto legge Pnrr, infatti, il Governo propone di stanziare 66 milioni di euro per il 2024. Gli aiuti saranno […]

CAMPI BISENZIO – Arrivano gli aiuti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti in Toscana a novembre 2023, aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. In un emendamento al decreto legge Pnrr, infatti, il Governo propone di stanziare 66 milioni di euro per il 2024. Gli aiuti saranno destinati, tra le altre cose, “agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, – spiegano dall’Ansa – al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale, e all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento”.

“Il nostro impegno per la ricostruzione della Toscana prosegue. Con un emendamento al decreto legge Pnrr – afferma Erica Mazzetti, deputata e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia – il Governo ha stanziato nuove risorse, 66 milioni, per la Toscana colpita dalla drammatica alluvione del novembre scorso, portando le risorse stanziate a oltre 250 milioni. Questi nuovi fondi andranno a sostenere le attività economiche come quelle del distretto produttivo di Prato, così essenziale per tutta la Toscana. Ringrazio il Governo e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere dimostrato un concreto sostegno alla nostra regione che non può essere abbandonata. Continueremo a sollecitare interventi, fino al pieno ritorno alla normalità: il centrodestra, per Prato e per la Toscana, c’è”.

“Soddisfazione per la proposta del Governo, presentata all’interno del decreto legge Pnrr, di stanziare 66 milioni per il 2024 a favore dei Comuni colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. In questi mesi i parlamentari di zona si erano attivati per far arrivare al più presto le risorse necessarie ai territori alluvionati come quello di Campi Bisenzio. Questo dimostra un’attenzione da parte del Governo che serviva alle popolazioni colpite”: a parlare così sono invece il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli, insieme ai colleghi consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Alessandra Gallego.

“Gli aiuti – aggiungono il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Campi Bisenzio, Roberto Valerio insieme alla coordinatrice comunale di FdI, Pierfrancesca Gallorini – saranno destinati, fra le altre cose, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre che all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento. Serviva un segnale concreto da parte del governo per far fronte ai numerosi danni subiti dalla popolazione e dalle aziende di un territorio che ha sempre basato sulle attività commerciali e sull’artigianato la propria economia”.