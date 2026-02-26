Dal nuovo ponte sull’Arno a percorsi autentici di rigenerazione urbana: Fabrizio Frangini confermato presidente di Confesercenti Signa

SIGNA – Prosegue con l’assemblea del Comune di Signa la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni e Coordinamenti del sistema Confesercenti. per quanto riguarda il Comune di Signa è stato riconfermato come presidente Fabrizio Frangini, titolare dell’Hotel Europa. Durante l’assemblea elettiva, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto dello stato attuale del territorio, dedicando ampio spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune. “Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il territorio che rappresento”, ha detto Frangini. Nel corso del confronto sono emerse varie tematiche che riguardano il territorio. Un passaggio cruciale è stato dedicato alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, opera ritenuta vitale per il tessuto economico: “Non solo un’opera ingegneristica, ma il volano necessario per liberare il centro storico dalla morsa del traffico pesante e restituire vivibilità alle aree commerciali. E’ fondamentale che siano rispettati i tempi di realizzazione, perché le imprese hanno bisogno di collegamenti efficienti per restare competitive. L’obiettivo dell’associazione resta quello di spingere verso veri percorsi di rigenerazione urbana che non si limitino al restyling estetico, ma che prevedano agevolazioni concrete e servizi per chi decide di investire nel territorio”. “Proseguiremo il dialogo con l’amministrazione comunale con spirito collaborativo e sarà prestata particolare attenzione alle scelte urbanistiche e alla qualità dei servizi pubblici locali, -conclude Frangini – il nostro obiettivo è trasformare questi territori in un ecosistema accogliente per le imprese e per i cittadini.”