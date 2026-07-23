Dal Rifugio Chico Mendes è scomparso Muschio, caprone di 15 anni. Proseguono le ricerche: presentata denuncia ai Carabinieri 

CAMPI BISENZIO – Il cancello di ingresso è chiuso e quello che balza subito agli occhi è il manifestino con la richiesta di aiuto affisso sulle sbarre. Già perché da sabato 18 luglio si sono perse le tracce di Muschio, caprone di 15 anni “abitante” del Rifugio Chico Mendes a San Donnino. Come ogni sera, […]

CAMPI BISENZIO – Il cancello di ingresso è chiuso e quello che balza subito agli occhi è il manifestino con la richiesta di aiuto affisso sulle sbarre. Già perché da sabato 18 luglio si sono perse le tracce di Muschio, caprone di 15 anni “abitante” del Rifugio Chico Mendes a San Donnino. Come ogni sera, infatti, Muschio avrebbe dovuto rientrare spontaneamente nella stalla insieme alle altre capre, cosa che invece non ha mai fatto. “Considerata la sua età e le temperature particolarmente elevate di questi giorni, – dicono i volontari che con grande passione seguono il rifugio e gli animali che qui ci vivono – il primo timore è stato che potesse aver avuto un malore. Per questo, nei giorni successivi, abbiamo perlustrato senza sosta i 16 ettari della struttura e i terreni circostanti, prima a piedi e successivamente con l’ausilio di un drone termico. Le ricerche, tuttavia, non hanno dato alcun esito. Lunedì è giunta una segnalazione secondo cui Muschio sarebbe stato avvistato il giorno precedente nei pressi di Villa Caruso, a Lastra a Signa, in un’area boschiva. Ci siamo recati immediatamente sul posto, ma le caratteristiche del territorio hanno reso particolarmente complesse le ricerche”.

Durante il sopralluogo è stato contattato anche il proprietario di un’abitazione vicina, il quale ha riferito di aver inizialmente pensato che l’animale avvistato fosse la propria capra, di dimensioni più piccole, ma dal mantello simile. Per questo motivo è stata nuovamente contattata la persona che aveva effettuato la segnalazione, che ha però confermato di essere certa di avere visto un caprone con lunghe corna, caratteristiche compatibili con quelle di Muschio. “Martedì mattina è arrivata un’ulteriore segnalazione relativa a un caprone avvistato in questo caso a Signa, ma dopo le verifiche è stato accertato che non si trattava di Muschio. I volontari sono quindi tornati nella zona di Villa Caruso per distribuire volantini e raccogliere eventuali testimonianze dei residenti, senza ottenere ulteriori riscontri”. Nel frattempo il Rifugio Chico Mendes ha presentato denuncia ai Carabinieri di Campi Bisenzio per la scomparsa dell’animale, chiedendo che vengano valutate sia l’ipotesi di smarrimento sia quella di un’eventuale sottrazione da parte di ignoti.

Le ricerche proseguono senza sosta e il rifugio rivolge un appello a tutta la cittadinanza: “Chiunque abbia visto Muschio, o disponga di informazioni utili, in particolare nella zona di Lastra a Signa ma anche in qualsiasi altra località della provincia di Firenze, è invitato a contattare immediatamente il Rifugio Chico Mendes ai numeri 338 2577561 – 392 0983576. Ogni segnalazione, anche se può sembrare di scarsa importanza, potrebbe rivelarsi decisiva per riportare Muschio a casa”.