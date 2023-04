Dal “Trofeo Bettina” ai Centri estivi: settimane ricche di appuntamenti per l’Atletica Campi

CAMPI BISENZIO – Inizia oggi, mercoledì 26 aprile, con il “Trofeo Bettina” un periodo molto intenso, dal punto di vista organizzativo, per l’Atletica Campi, che culminerà con i Campionati nazionali Uisp il 17 e 18 giugno e i Centri estivi. Dopo il trofeo dedicato alla Patrona di Campi Bisenzio, infatti, manifestazione a carattere provinciale per le categorie […]

CAMPI BISENZIO – Inizia oggi, mercoledì 26 aprile, con il “Trofeo Bettina” un periodo molto intenso, dal punto di vista organizzativo, per l’Atletica Campi, che culminerà con i Campionati nazionali Uisp il 17 e 18 giugno e i Centri estivi. Dopo il trofeo dedicato alla Patrona di Campi Bisenzio, infatti, manifestazione a carattere provinciale per le categorie Esordienti, domenica 30 aprile sarà la volta della fase interprovinciale Cadetti/e dei Campionati di societa con squadre delle province di Firenze, Prato, Arezzo e Siena. L’attività della società campigiana proseguirà con le due giornate delle feste finali di “Campi si muove”, il 3 maggio per i più piccoli della scuola materna, il 6 maggio per le elementari, per poi arrivare alla fine del mese (domenica 28) con i Campionati italiani Master Fidal (10.000 metri, prove multiple e staffette) e i Campionati regionali di staffette Cadetti/e e Ragazzi/e. Il 12 giugno, inoltre, via ai Centri estivi presso lo stadio Zatopek: iscrizioni aperte dal mese di maggio.