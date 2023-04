Dalla carta alla sartoria, passando per i gioielli: in mostra all’Atelier degli Artigianelli gli oggetti creati durante i laboratori artistici

FIRENZE – Appuntamento in livrea giovedì 13 aprile per la mostra di artigianato prevista dal Progetto Erasmus+ Art@Heart, Social Handcraft Experience (ID 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157) presso l’Atelier degli Artigianelli, in via dei Serragli a Firenze. Appuntamento aperto a tutti, al quale parteciperanno, fra gli altri, con inizio alle 10,.30, gli assessori del Comune di Firenze Benedetta Albanese […]

FIRENZE – Appuntamento in livrea giovedì 13 aprile per la mostra di artigianato prevista dal Progetto Erasmus+ Art@Heart, Social Handcraft Experience (ID 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157) presso l’Atelier degli Artigianelli, in via dei Serragli a Firenze. Appuntamento aperto a tutti, al quale parteciperanno, fra gli altri, con inizio alle 10,.30, gli assessori del Comune di Firenze Benedetta Albanese e Sara Funaro a cui seguirà l’inaugurazione della mostra di tutti gli oggetti creati durante i laboratori artistici organizzati in due anni di progetto: Carta su Carta di Associazione Atelier degli Artigianelli, Sartoria Creativa di Associazione Atelier degli Artigianelli, in collaborazione con Arti21, Gioielli Sostenibili di LAO Le Arti Orafe, Gioielli Simbolici con materiali di riuso di Escuela de Arte 3 di Madrid, Spagna, Oreficeria con materiali di riuso di LMMDV, scuola di Liepaja, Lettonia. Il progetto, infatti, è finanziato dal Programma Erasmus+, bando 2021, ed è capitanato dall’Associazione Atelier degli Artigianelli, la cui finalità primaria è quella di diffondere, attraverso corsi, laboratori e incontri con esperti artigiani e professionisti, le conoscenze riferite ai mestieri d’arte legati al mondo della carta. Ma ne fanno parte anche LAO Le Arti Orafe (la prima scuola italiana dedicata allo studio dell’oreficeria) e Spazio Reale Formazione (l’agenzia formativa del centro polifunzionale e di coesione sociale e interculturale di Campi Bisenzio, con consolidata esperienza nella progettazione degli Erasmus Plus). Due anche i partner stranieri, la scuola di arte spagnola Escuela de Arte 3, e la scuola lettone di musica arte e design Liepajas Muzikas makslas un dizaina vidusskola.

Questo invece il programma di giovedì: alle 11.30 inaugurazione mostra – Spazio NOTA, alle 14.30 dimostrazione dal vivo di decorazione della carta presso Atelier degli Artigianelli, alle 15 dimostrazione dal vivo d’incisione presso LAO Le Arti Orafe, alle 15.30 dimostrazione dal vivo di sartoria creativa presso Spazio NOTA, a cura di Arti21, alle 17.30 chiusura della mostra