Dalla gestione alla sostenibilità: Publiacqua fra le 196 imprese più competitive d’Italia

FIRENZE – Lunedì 11 dicembre sono state premiate le 196 imprese più competitive d’Italia, distinte per settori, insignite del Premio Industria Felix. Un premio alla performance gestionale, alla affidabilità finanziaria ed alla sostenibilità di cui, per il terzo anno, viene insignita anche Publiacqua. Nelle precedenti occasioni il più grande gestore idrico della Toscana era stato premiato tra le migliori 56 aziende di Lazio, Toscana e Abruzzo, e successivamente era stato inserito, per la categoria Energia e Utility, tra le 160 aziende più performanti a livello gestionale, più affidabili finanziariamente e sostenibili a livello nazionale sono state giudicate. In questa edizione 2023 Publiacqua è stata premiata, come detto, per le performance a livello gestionale, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità. “L’analisi – spiegano da Publiacqua – è stata effettuata sui dati di bilancio 2022. Un riconoscimento importante che conferma il maggiore gestore toscano tra le aziende leader a livello nazionale”. Alla premiazione era presente Paolo Saccani, consigliere di amministrazione, già Amministratore delegato di Publiacqua fino a luglio 2023 (nella foto).