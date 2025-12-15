Dalla paglia all’artigianato locale: la tradizione del presepe racchiusa in una mostra. Domani l’inaugurazione

SIGNA – Presentata questa mattina, presso il Museo civico della paglia (l’inaugurazione sarà domani, martedì 16 dicembre, alle 17), la mostra dedicata ai “Presepi di paglia e ad altri presepi dell’artigianato e della tradizione locale” che accompagneranno il periodo natalizio, dando avvio a un’esposizione di grande valore artistico e simbolico che conferma il profondo legame […]

SIGNA – Presentata questa mattina, presso il Museo civico della paglia (l’inaugurazione sarà domani, martedì 16 dicembre, alle 17), la mostra dedicata ai “Presepi di paglia e ad altri presepi dell’artigianato e della tradizione locale” che accompagneranno il periodo natalizio, dando avvio a un’esposizione di grande valore artistico e simbolico che conferma il profondo legame della comunità signese con la tradizione del presepe. A partire da quello in paglia pregiata realizzato da Maurizio Catolfi, Cinzia Parenti e Annalisa Beghé della ditta Figli di Carlo Beghé, un’opera che valorizza uno dei materiali identitari del territorio e che restituisce, attraverso la manualità artigiana, la storia e la cultura di Signa. Accanto a questa creazione, l’esposizione si arricchisce di altri presepi di grande pregio e originalità, come quello in vetro dell’artista Tiziana Faccendi, il presepe all’uncinetto, quello realizzato dall’associazione combattenti di Signa con l’utilizzo di residuati bellici, la natività in ceramica con manufatti della storica azienda lastrigiana Italica Ars e una significativa selezione di presepi di tradizione napoletana resa possibile grazie al collezionista Antonio Schiavo e ad Adriano Rossi e Raffaele Ferrante.

Un’esposizione importante che conferma il ruolo di Signa tra i Comuni fondatori della Città dei Presepi: “Il Natale – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – è un momento che ci invita a fermarci, a riflettere e a riscoprire il valore della comunità, della famiglia e della tradizione. E, per Signa, il presepe non è solo una manifestazione natalizia, ma una vera e propria tradizione, che affonda le radici nella nostra storia e che si rinnova ogni anno, portando con sé valori universali di solidarietà, accoglienza e speranza. Quest’anno siamo felici di poter vivere un Natale speciale, ricco di simboli e di emozioni, con il ritorno del grande presepe artistico allestito nella Chiesa di San Miniato, frutto del talento e della passione di Maurizio Catolfi e Cinzia Parenti. Ma una delle novità più belle è senza dubbio la collezione dei presepi esposti al Museo civico della Paglia dove spicca quello in paglia pregiata”.

“La paglia, – ha aggiunto – che da sempre è stata una delle materie prime più caratteristiche del nostro territorio, diventa, in quest’opera, protagonista di una nuova forma di espressione artistica potendo così rivivere quella manualità e quel legame con la terra che sono sempre stati al centro della vita a Signa”. “In trent’anni – ha detto invece Angelita Benelli, presidente dell’Associazione Museo della Paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci il nostro Museo si è arricchito di tante donazioni provenienti dal territorio e anche questa mostra è stata possibile grazie al rapporto con la città: voglio ringraziare tutti i presepisti e le aziende che hanno reso possibile questa mostra cosi particolare dove un cappello di paglia diventa la capannuccia e le trecciaiole sostituiscono le tradizionali pastorelle”.