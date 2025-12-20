Dalla Regione un milione e 400.000 euro per il Palazzetto dello sport di Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Arriva un bellissimo regalo di Natale per il Comune di Poggio a Caiano. Nell’ottica del recupero di impianti sportivi, la Regione Toscana, con la legge di stabilità per l’anno 2026, finanzia il Comune mediceo con 1.400.000 euro per il progetto di ristrutturazione, adeguamento sismico, prevenzione incendi e abbattimento delle barriere architettoniche del palazzetto dello sport “Pacetti”. “Questa importante cifra arriva grazie all’interessamento della capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Chiara La Porta – spiega il sindaco Riccardo Palandri – che, da deputato prima e da consigliere regionale adesso, dimostra sempre attenzione verso il nostro Comune e verso il territorio provinciale pratese. Da pochissimo tempo siede fra i banchi del consiglio regionale e già si è data da fare per risolvere questa questione del pala Pacetti che siamo stati costretti a chiudere per la situazione in cui si trovava. A lei e alla Regione il nostro grazie”.

Il palazzetto in questione, chiuso per inagibilità dall’agosto 2023, potrà cosi avviare un importante progetto di recupero che porterà alla riapertura dell’impianto sportivo nel 2026. L’ufficio tecnico comunale è già al lavoro per avviare la progettazione esecutiva dell’impianto per far partire i lavori nel 2026. La struttura sarà messa, quindi, a norma e sarà anche ampliata mentre la copertura verrà completamente rifatta. L’intervento, che ha ricevuto il via libera dal Coni nazionale, oltre alla copertura finanziaria della Regione vedrà impiegati altri fondi. L’amministrazione comunale poggese parteciperà anche con il finanziamento “Conto Termico 3.0 GSE”. “Sono molto soddisfatta di aver contribuito allo stanziamento di risorse per il palazzetto dello sport “Pacetti”, – commenta Chiara La Porta – si tratta di un’ottima notizia per tutti i cittadini ma sopratutto per i bambini e i ragazzi di Poggio a Caiano perché come abbiamo più volte sottolineato lo sport è salute, socialità e vita, presìdi sociali fondamentali”.