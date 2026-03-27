Dall’aiuto ai bambini autistici al ritorno del “Progetto mare”: Banda Albereta, solidarietà a 360 gradi

CAMPI BISENZIO – Un posto “sicuro” dove ritrovarsi e fare della solidarietà. Come è da sempre nelle loro corde. Il circolo Rinascita e Banda Albereta Odv: sono stati questi, sabato scorso, gli ingredienti principali, insieme ovviamente ai tantissimi presenti, di una serata che ha portato alla ribalta l’A.I.A.B.A. Onlus (Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini […]

CAMPI BISENZIO – Un posto “sicuro” dove ritrovarsi e fare della solidarietà. Come è da sempre nelle loro corde. Il circolo Rinascita e Banda Albereta Odv: sono stati questi, sabato scorso, gli ingredienti principali, insieme ovviamente ai tantissimi presenti, di una serata che ha portato alla ribalta l’A.I.A.B.A. Onlus (Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici), realtà a cui era dedicata la cena e nata a

Firenze nel 1970 su iniziativa di un gruppo di genitori di bambini affetti da autismo e psicosi infantile, al fine sia di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la conoscenza dei problemi specifici relativi all’autismo infantile, sia di costituire un Centro di riabilitazione in grado di offrire un intervento riabilitativo mirato e complessivo. Banda Albereta, con in testa il presidente Simone Micochero, ha risposto presente e le 300 persone che hanno riempito, nel vero senso della parola, il Rinascita, hanno consentito di effettuare un bonifico di 4.350 euro a favore dell’associazione.

Una serata che comunque è stata multicolore, grazie per esempio anche ad alcune famiglie del Cui di Campi Bisenzio che, come spiegano da Banda Albereta, “trovano rifugio nelle nostre cene perché si sentono accolti senza essere a disagio o preoccuparsi di disturbare”. E ancora: la prima squadra de La Querce di Prato con 30 partecipanti che hanno donato una maglia (stampata appositamente per Banda Albereta) e un pallone autografato da tutti i giocatori. Ma soprattutto con la promessa di “abbracciare i nostri progetti”; una rappresentanza del Sitting Volley Bacci Campi Bisenzio a cui “abbiamo consegnato ufficialmente l’intero ricavato del 5×1000 arrivato lo scorso dicembre di 1.800 euro”. E, infine, il presidente della Pubblica Assistenza di Campi, Settimo Lipani, che “ha portato il defibrillatore acquistato con la nostra donazione della tombolata organizzata il 21 febbraio in loro favore”.

Senza dimenticare la raccolta delle uova pasquali da donare alle parrocchie del territorio per le famiglie in difficoltà: molti dei partecipanti, infatti, compresi i volontari di Banda Albereta, hanno portato di propria iniziativa le uova in risposta all’appello lanciato nei giorni scorsi, che ha permesso di raccogliere 130 uova di cioccolata già consegnate alle parrocchie di San Piero a Ponti, Sacro Cuore, San Lorenzo, Santa Maria a Capalle, Le Piagge e Badia a Ripoli.

Tutto questo in attesa che arrivi giugno e il consueto appuntamento con la “Festa della birra”, dove Banda Albereta sarà presente così come negli anni passati: “I fondi raccolti dalla lotteria che organizzeremo nell’occasione andranno a finanziare anche il progetto mare per il secondo anno consecutivo che permetterà a nove famiglie con figli disabili di fare una settimana di vacanza gratuitamente. Acquisteremo una seggiolina galleggiante per il bagno in mare, lo spazio tenda per due famiglie attrezzato al Bagno Lido a Torre del Lago per tutta la stagione oltre all’affitto per un appartamento adiacente all’albergo che darà la possibilità alle famiglie di usufruire dei loro servizi (ristorante). Quest’anno, fra l’altro, è incluso anche il servizio di pulizia della casa tre volte la settimana. Chiunque volesse darci una mano può sostenerci facendo una donazione (intestazione: Banda Albereta – Odv, Iban IT52Z0867321400000000920114, causale: erogazione liberale, le donazioni sono fiscalmente detraibili sia per le aziende che per i privati) o devolvendo il 5×1000 (94303170487)”.