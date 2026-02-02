PRATO – Il gruppo Estra accelera sulla sostenibilità e le energie rinnovabili con un nuovo accordo quinquennale di fornitura green con Statkraft (2026-2030), puntando a oltre 500 milioni di investimenti entro il 2029. Spazio anche alla “Call to Action” Estra per lo sport, arrivata alla sua quinta edizione e che premia il valore educativo della pratica sportiva. E ancora: la grande attenzione che il gruppo dà al welfare aziendale e allo sport, con la “Gran fondo strade bianche”: torna, con l’inizio del 2025, la collaborazione con Estra e l’informazione mensile di “Estra notizie”. In sessanta secondi, quindi, le principali informazioni che riguardano l’attività di Estra.
Dalle energie rinnovabili al valore educativo della pratica sportiva e al welfare aziendale: in sessanta secondi tutte le news dal “mondo Estra”
