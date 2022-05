Dall’economia civile al welfare di comunità, “Più insieme”: nuovo incontro con la campagna di ascolto del Pd

CAMPI BISENZIO – Si chiama “Più insieme” il secondo appuntamento della campagna di ascolto e partecipazione lanciata dal Partito Democratico di Campi Bisenzio. Lavoro, sanità, partecipazione, ma anche economia civile, social housing e welfare di comunità sono tra i temi che verranno affrontati in questo incontro che si svolgerà mercoledì 1 giugno alle 21 presso il circolo parrocchiale Anspi di Santa Maria. Tra gli ospiti in programma anche l’assessore regionale al sociale Serena Spinelli. Obiettivo della serata è, come spiegano dal Pd campigiano, “la costruzione di una comunità sempre più inclusiva e in grado di proteggere le persone e farle partecipare alla cura dei beni comuni”. Come nel precedente incontro anche in questo è previsto un momento di approfondimento con gli assessori su quanto è stato fatto e programmato e uno di confronto e proposta ai tavoli di lavoro. I prossimi appuntamenti della campagna “Più Campi” sono in programma per venerdì 10 giugno alle 18 alla Casa del Popolo di San Donnino (Più Verde) e martedì 21 alle 21.30 al Dino Manetti (Più Futuro).

Francesco Montella