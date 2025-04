Damiano Sforzi riconfermato all’interno della giunta del Coni

SESTO FIORENTINO – Damiano Sforzi, assessore del Comune di Sesto Fiorentino, è stato rieletto all’interno del Coni. Le nuove elezioni hanno portato alla presidenza regionale del Coni Simone Cardullo, mentre Massimo Porciani è il presidente del Cip Toscano. La giunta Cip Toscana è composta dal presidente Massimo Porciani e i rappresentatni delle Federazioni: Gianluca Ghera (Fisdir), Alessandro Cherici (Fipic), Susy Grassini (Fitarco). Rappresentante Arltleti Sara Morganti Rappresentante Tecnici Antonio Agostinelli, Rappresentante Discipline Associate Riccardo Chiti. I componenti eletti in Giunta Regionale Coni Toscana sono: Diego Saccà (Tecnici), Patrizia Pieri (Atleti), Marianna Tedeschi (Dsa), Damiano Sforzi (Eps), Salvatore Sanzo (Fsn), Francesco Contorni (Fsn), Simona Nava (Fns).

Soddisfatto di questa rielezione, che durerà quattro anni, Damiano Sforzi come rappresentate degli enti di promozione sportiva. “Questa rielezione ha una grande soddisfazione per me e per il mio impegno nel mondo dello sport – precisa Sforzi – sono stato riconfermato insieme al presidente Cardullo ed avere avuto la fiducia del presidente che mi ha chiesto di rimettermi a disposizione e soprattutto avere avuto un grande consenso nel consigli che mi ha votato con 51 voti su 54. Questo è un riconoscimento importante per il lavoro svolto e soddisfazione per il lavoro che ho fatto negli anni con le associazioni sportive. Un lavoro che è stato valorizzato”.