Danni ai privati provocati dall’alluvione. Attivate nuove sezioni sul portale della Regione: ci sono anche auto e televisioni

FIRENZE – La Sala di Protezione della Città Metropolitana di Firenze comunica che sul portale attivato dalla Regione Toscana per la ricognizione dei danni dei privati sono state attivate due nuove sezioni per inserire ulteriori danni subiti a beni mobili registrati e non registrati, come per esempio auto, moto, lavatrici, televisori, tutti beni che non rientrano nel quadro delle disposizioni governative del modello B1 per i privati, ma che hanno subito danni nell’alluvione. Pubblicato anche l’elenco in aggiornamento dei centri Caaf di assistenza e supporto ai cittadini per la compilazione della ricognizione danni privati. Si ricorda che si accede al servizio online all’indirizzo servizi.toscana.it/formulari. Per ulteriori informazioni https://www.regione.toscana.it/alluvione2023.