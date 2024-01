Danni dell’alluvione, 3.000 euro il “primo soccorso”. Giani: “Dallo Stato nessuna risorsa”

FIRENZE – Il presidente della Regione, Eugenio Giani, fa il punto nell’ultimo giorno per presentare le domande per il rimborso dei danni rilevati dell’alluvione; stasera alle 24 scadrà il termine e nei prossimi giorni arriveranno i documenti cartacei inviati. “Allo stato attuale si prevede che possano essere circa 11.000 le domande di rimborso presentate da cittadini […]

FIRENZE – Il presidente della Regione, Eugenio Giani, fa il punto nell’ultimo giorno per presentare le domande per il rimborso dei danni rilevati dell’alluvione; stasera alle 24 scadrà il termine e nei prossimi giorni arriveranno i documenti cartacei inviati. “Allo stato attuale si prevede che possano essere circa 11.000 le domande di rimborso presentate da cittadini e famiglie per i danni alle case, circa 2.500 quelle da parte delle imprese, – ha detto Giani – riteniamo di poter dare una prima risposta attraverso i fondi regionali, indipendentemente dalle risorse statali che ancora non sono arrivate: 25 milioni sono stati stanziati dal Bilancio regionale e 1 milione e 200.000 provengono dal fondo raccolto con il conto corrente della Protezione Civile. Pensiamo che possano essere circa 3.000 euro i contributi di primo soccorso che daremo a cittadini e famiglie, mentre per capire quale sarà il primo soccorso alle imprese occorrerà una verifica più puntuale. Esprimo comunque soddisfazione per il metodo che ha consentito a molti di presentare la documentazione dei danni subiti”.