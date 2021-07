“Dante in Jazz”: la Divina Commedia di Alessandro Calonaci e Giulio Stracciati all’Eremo di Lecceto

LASTRA A SIGNA – Prosegue a pieno ritmo “Le Signe Art Festival” con un appuntamento imperdibile: “Dante in Jazz” con Giulio Stracciati alla chitarra e Alessandro Calonaci che declamerà alcuni versi della Divina Commedia. Una Divina Commedia come non l’avete mai sentita. In scena stasera, giovedì 8 luglio, alle 21.15, presso l’Eremo di Lecceto, a […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue a pieno ritmo “Le Signe Art Festival” con un appuntamento imperdibile: “Dante in Jazz” con Giulio Stracciati alla chitarra e Alessandro Calonaci che declamerà alcuni versi della Divina Commedia. Una Divina Commedia come non l’avete mai sentita. In scena stasera, giovedì 8 luglio, alle 21.15, presso l’Eremo di Lecceto, a Lastra a Signa. Un luogo di spiritualità, nel quale cercò rifugio un giovane Lorenzo Milani. Giulio Stracciati ha partecipato a stage di perfezionamento, che hanno visto come insegnanti musicisti quali John Scofleld, John Aberercrombie, Jim Hall, Mick Goodrick, Pat Metheny e Mick Stern, attualmente è docente presso il CPM di Siena Jazz dei corsi di improvvisazione di chitarra, teoria musicale e musica d’insieme.

Nella sua attività concertistica, che si è sviluppata in clubs, teatri e rassegne musicali, si è presentata l’occasione di suonare con vari musicisti, tra i quali: E. Rava, P. Fresu, D. Boato, F. Fioravanti, R. Gatto, M. Urbani, F. di Castri, P. dalla Porta, A. Tavolazzi, M. Vaggi, M. Manzi, P. Birro, S. Cantini, F. d’Andrea, T. Tracanna, M. Micheli, C. Fasoli, F. Petreni, Gilson de Silveira, Skip Hadden, Elvin Jones. Alessandro Calonaci, allievo di Paolo Poli, attivo in teatro e in televisione come attore, regista e autore. In teatro vanta collaborazioni con Arnoldo Foà e Massimo Ghini. Nel 2005 fonda la Mald’Estro Compagnia, artefice del proprio teatro, si è occupato della riscrittura dei classici, proponendo spettacoli come “Amleto Superstar”, “Pinocchio Prokoviev”, “Lorenzo Milani gli anni del privilegio”, “Il malato immaginario”, “Sogno di una notte di mezza estate”. Nella sua carriera ha vinto diversi premi tra cui Premio Città di Firenze – Renzo Montagnani, Donatello della cultura del Comune di Firenze, Toscana Ridens Il Fiorino, Medaglia Laurenziana Senatorem Accademicum, Premio Ponte Vecchio, Premio internazionale Comunicare l’Europa 2019, Premio Cristoforo Colombo, Premio Cicero Award 2019.

Il Festival continuerà con “Salomé” a cura di Underwear Theatre, ideazione e regia di Filippo Frittelli, lunedì 12 luglio alle 21.30, presso piazza Garibaldi a Lastra a Signa. Martedì 13 luglio alle 21.15 presso il Giardino dell’Edera a Signa, le Eviolins si esibiranno in “Ti ricordi di De André?”, concerto tra musica e poesia dedicato a Fabrizio De André. Mercoledì 14 luglio alle 21.15, serata in collaborazione con ITS MITA Academy “La notte del Talento” (Premio Leon Battista Alberti), tra le personalità che verranno premiate ricordiamo Regina Schrecker e Marco Falagiani. Tre date per “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello a cura de La Compagnia delle Seggiole e della Nuova Compagnia di Prosa, regia di Antonio Susini, 20, 21 e 22 luglio alle 21.15 presso il Museo di oggettistica ferroviaria “Galileo Nesti” della Stazione di Signa, visitabile dalle 20.30, info e prenotazioni tutti i giorni dopo le 14 al numero 3332284784. Sempre a cura della Compagnia delle Seggiole, il 23 luglio alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Grillo swing” presso il Giardino delle Mura, nel centro storico di Lastra a Signa.