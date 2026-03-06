Danza caraibica, Gaia e Alena “ballano” sul tetto del mondo

CAMPI BISENZIO – Il futuro della danza caraibica passa da Campi Bisenzio. Anzi, “balla per Campi”. Come dimostra anche la recente partecipazione di Gaia Freschi e Alena Lotti all’World Cup Fida Wadf, un vero e proprio campionato del mondo di ballo dove sono state fra le protagoniste. Giovanissime, poco meno di 13 anni, hanno risposto “presente” a una convocazione che è arrivata quasi inaspettata e, per questo, ancora più ricca di soddisfazione per l’esito finale. A Milano, infatti, erano quindici le nazioni presenti per oltre un centinaio di ballerini, appuntamento che ha visto le due atlete gareggiare nella classe junior 1 in rappresentanza della scuola di danza “Salsabrava”, che da sempre svolge la propria attività al circolo Rinascita di San Piero a Ponti, nella piazza del paese. Conquistando tre medaglie d’argento Gaia (Reggaeton singolo, Caribbean show dance e combinata salsa/bachata) e due medaglie di bronzo Alena (Caribbean show dance e combinata salsa/bachata), oltre a un ottavo e a un nono posto nella salsa Shine. Insomma, un traguardo più che eccellente in considerazione della giovane età e del livello della gara, che ha richiamato atleti provenienti da gran parte del mondo. E una passione che le accomuna fin da piccolissime, visto che hanno mosso i primi passi rispettivamente a 7 e 4 anni. Seguite dai maestri Francesca Antognetti e Simone Camorani, (foto in basso) stanno già preparando il prossimo impegno agonistico, i Campionati interregionali del 21 e 22 marzo a Torino. Senza dimenticare però gli impegni con la scuola: Alena frequenta la seconda media alla scuola Garibaldi e Gaia la stessa classe, ma alla scuola Matteucci, conciliando libri e allenamenti quotidiani. Sempre con il sorriso sulle labbra e, naturalmente, tanto ritmo.