D’argento o di titanio: torna a Villa Castelletti la festa per le coppie signesi nel giorno di San Valentino

SIGNA – Dopo il successo della prima edizione, torna a Villa Castelletti la celebrazione di San Valentino promossa dall’amministrazione comunale e dedicata alle coppie che hanno raggiunto importanti traguardi di vita condivisa. La ricorrenza dei venticinque, cinquanta, sessanta, sessantacinque, sessantasei, sessantasette, sessantotto, sessantanove e settanta anni di matrimonio rappresenta un momento di grande valore personale per le coppie coinvolte, ma anche un’occasione di gioia e partecipazione per l’intera comunità. In occasione del 14 febbraio, quindi, alle 17, si terrà la cerimonia ufficiale delle nozze d’argento, d’oro, di diamante, di platino e di titanio. E a ogni coppia verrà consegnata una pergamena commemorativa, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e del vicesindaco Marinella Fossi, all’interno di un pomeriggio di festa pensato come momento di condivisione, socializzazione e vicinanza. La cerimonia sarà arricchita da un intermezzo del Centro iniziative teatrali di e con Manola Nifosì.