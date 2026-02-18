Davanti al Municipio una manifestazione contro le parole pronunciate in Consiglio



CALENZANO – Si terrà venerdì 20 febbraio alle 17.30 davanti al Palazzo Comunale una manifestazione contro le parole pronunciate in consiglio comunale “che – si legge in una nota degli organizzatori – hanno creato imbarazzo e sdegno nella nostra comunità, in cui i valori di solidarietà verso gli oppressi, a partire dal popolo palestinese, hanno sempre caratterizzato l’impegno comune di amministrazione, cittadini e associazioni”.







“Calenzano è solidale – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – e sta dalla parte della pace e dalla parte dei popoli che vedono calpestati i loro diritti. Come ha scritto don Lorenzo Milani, che proprio a Calenzano avviò la sua prima esperienza di Scuola popolare: ‘Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri’. Dunque venerdì prossimo all’iniziativa, a cui è invitata tutta la cittadinanza, ci saranno momenti di riflessione e approfondimento sulla situazione a Gaza e in Palestina e di cosa possiamo fare per mantenere alta l’attenzione su una tragedia assurda, inaccettabile. Per quanto ci riguarda, porteremo avanti il percorso per il Patto di amicizia con Jenin in Cisgiordania, oltre che le attività con la Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese”.