Davide Toffolo, Alice Milani, Sara Colaone, Graziano Staino: dal 14 al 16 marzo “graphic novel” protagonista al Teatrodante

CAMPI BISENZIO – Tre giorni dedicati alla graphic novel e al teatro, con incontri con autori e illustratori, performance dal vivo e uno spettacolo unico nel suo genere: da venerdì 14 a domenica 16 arriva “Tavole – La graphic novel in teatro”, un progetto che unisce il Teatrodante Carlo Monni e la Biblioteca Tiziano Terzani in un’iniziativa che mette al centro il mondo del fumetto e della narrazione illustrata. Ad arricchire l’esperienza lo spettacolo “L’ultimo vecchio sulla terra”, un omaggio a Remo Remotti di e con Davide Toffolo in programma per sabato 15 marzo alle 19, un’opera che intreccia musica, fumetto e parole, ripercorrendo il repertorio di poesie e racconti dell’indimenticabile artista romano. Per l’occasione verrà inoltre allestita la mostra personale di Graziano Staino “Creature Magiche”, 26 monocromatiche tavole estratte dal libro “Creature magiche. Mostri, streghe, fate e folletti della tradizione italiana” della scrittrice Ippolita Douglas Scotti. La mostra sarà visitabile durante i tre giorni della rassegna.

Partenza venerdì 14 marzo alle 19 con i saluti del vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio, Federica Petti. A seguire, Alice Milani presenterà “Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale” (Coconino) in dialogo con Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti. Alle 21 sarà la volta di Sara Colaone con “Georgia O’Keeffe” (Oblomov), in un confronto con la giornalista Virginia Tonfoni. Sabato 15 marzo gli incontri proseguiranno con Marta Gerardi che alle 16 presenterà “La nave. A bordo della Life Support di Emergency” (Becco Giallo), dialogando con Valter Albericci del gruppo Emergency della Piana Fiorentina. Alle 18.30 un incontro speciale tra Davide Toffolo e il videomaker Giacomo Laser. E ancora domenica 16 marzo la giornata inizierà alle 11.30 con Andrea Fontana e Ilaria Palleschi che presenteranno “Buster” (Tunué), in dialogo con Ilaria Tagliaferri, coordinatrice della rivista Liber, e Virginia Tonfoni. Alle 15, invece, Michele Petrucci parlerà del suo “Tanno” (Saldapress) insieme a Sandra Gesualdi. La rassegna si concluderà alle 17 con Graziano Staino e la presentazione di “Creature magiche. Mostri, streghe, fate e folletti della tradizione italiana” (De Vecchi), in dialogo con il giornalista Pier Francesco Nesti. Info: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.