Decreto anti-delocalizzazioni, Ordine del giorno del Pd campigiano: “Stare dalla parte dei lavoratori una scelta di campo”

CAMPI BISENZIO – “Una scelta di campo dalla parte del lavoro e dei lavoratori, ma anche di quelle tante aziende che svolgono la loro attività con un’alta responsabilità sociale e di impresa”: è questa la linea che il Partito Democratico di Campi Bisenzio vuole portare avanti e che rimarca con decisione attraverso la presentazione di un Ordine del giorno in appoggio al decreto anti-delocalizzazioni. “Vogliamo esprimere il nostro sostegno al Decreto anti-delocalizzazioni – si legge in una nota – e sottolineare l’importanza di ascoltare le proposte costruttive venute dai lavoratori della Gkn; con il nostro Ordine del giorno intendiamo tenere insieme questi due elementi”.

Nel testo dell’Ordine del giorno presentato, il partito, oltre a condannare l’atteggiamento della Gkn ed esprimendo solidarietà ai lavoratori, inclusi i lavoratori in appalto e l’indotto, e chiedendo il ritiro della procedura di licenziamento collettivo, dice infatti che “la bozza di decreto legge Todde-Orlando rappresenta una valida risposta e un rafforzamento sostanziale del principio della responsabilità sociale di impresa presente all’articolo 41 della Costituzione Italiana” e prosegue aggiungendo che “nel lavoro di sintesi in corso nel Governo si debba tener conto delle proposte uscite dall’assemblea dei lavoratori Gkn dalla cui vertenza ha preso le mosse la stesura del decreto legge e che l’approvazione del decreto debba finalmente mettere in moto un dibattito su come coniugare sviluppo economico, giustizia sociale e tutela dell’ambiente”. Il Pd campigiano sottolinea inoltre che “questo intervento legislativo non è affatto punitivo per le aziende; si tratta di una legge che contrasta il metodo e il merito delle scelte fatte da Gkn, ma allo stesso tempo incoraggia la responsabilità sociale di impresa, tutelando l’interesse nazionale e le tantissime imprese che svolgono la loro attività dimostrando alto senso di responsabilità”.