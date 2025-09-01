Dente in concerto a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Romantico e disilluso quanto basta, Dente è un alieno della canzone d’autore che racconta l’amore con ironia e originalità. E grande è l’attesa per il suo ritorno sulle scene fiorentine, martedì 2 settembre alle 21.15 in piazza Vittorio Veneto, ospite del festival Liberi Tutti. La serata è a ingresso libero e ad […]

SESTO FIORENTINO – Romantico e disilluso quanto basta, Dente è un alieno della canzone d’autore che racconta l’amore con ironia e originalità. E grande è l’attesa per il suo ritorno sulle scene fiorentine, martedì 2 settembre alle 21.15 in piazza Vittorio Veneto, ospite del festival Liberi Tutti. La serata è a ingresso libero e ad aprire il live sarà il cantautore pratese Gianmarco Melani, in arte G3M. Dente porterà con sé il nuovo capitolo discografico “Santa Tenerezza”, insieme a perle del passato come “A me piace lei”, “Vieni a vivere” e “Buon appetito”. ‘Santa Tenerezza è un disco scritto quasi tutto d’un fiato, in pochissimi giorni. Un’urgenza espressiva che non provavo da anni – spiega Dente – queste canzoni parlano di assenza, di perdita e ricerca, di notti insonni, d’amore presente e di sogni futuri. Ho sempre creduto al potere terapeutico delle canzoni e oggi, con questo disco, ci credo ancora di più”.