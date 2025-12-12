CALENZANO – Lunedì 15 dicembre si terrà un’assemblea pubblica sul futuro dell’area del deposito Eni di Calenzano. L’incontro sarà alle 21 nella sala convegni al 4° piano del palazzo comunale di piazza Gramsci. Il sindaco Giuseppe Carovani e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani illustreranno le prospettive per la riqualificazione dell’area.
Deposito Eni: assemblea sul futuro dell’area
