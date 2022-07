Di circolo in circolo con il Pd campigiano: ecco i prossimi appuntamenti della festa de l’Unità

CAMPI BISENZIO – Due i circoli che hanno accolto la festa de l’Unità e due che la ospiteranno nei prossimi giorni. La manifestazione organizzata dal Partito Democratico di Campi Bisenzio si prepara per le prossime tappe della festa itinerante. Il fine settimana toccherà al circolo Sms di Sant’Angelo. La serata di oggi, sabato 2 luglio, rappresenterà una novità assoluta: la kermesse ospiterà infatti un contest di rap che darà la possibilità di qualificarsi per la finalissima “Versus Battle 2022”. Domani, invece, domenica 3 luglio, spazio al dibattito alle 21: a confrontarsi saranno i capi gruppo delle nuove liste di maggioranza Andrea Stefanini per “Sinistra civica per Campi” e Claudia Camilletti per “Campi al centro” con la capo gruppo del Partito Democratico, Alessandra Carovani, moderati da Valentina Tisi (Il Tirreno). A seguire, alle 22, la serata proseguirà col concerto dei Malviventi. Durante le due serate sarà possibile gustare grigliate, pecora e panini.

Ultima tappa del tour sarà al circolo Rinascita dove per quattro serate verranno affrontati temi locali e nazionali. Si comincia il 5 luglio alle 21.30 parlando di “Sviluppo della Piana fiorentina” con Lorenzo Galletti (segretario del Pd di Campi Bisenzio), Giacomo Trallori (segretario del Pd di Sesto Fiorentino), Tommaso Francioli (segretario del Pd di Scandicci) e Alessio Ducci (segretario del Pd di Lastra a Signa) moderati dal nostro direttore Pier Francesco Nesti. Il 6 luglio si comincia alle 19 con la presentazione del libro di Enzo Brogi “Frammenti – sentieri di piccole storie”, per proseguire alle 21.30 con il dibattito “Referendum negati: perché diritti civili e diritti sociali non sono in contrapposizione?”; a confrontarsi sul tema saranno il sindaco di Campi Emiliano Fossi, la segretaria della Cgil Paola Galgani, il presidente del Corecom Enzo Brogi e Laura Rimi della commissione regionale pari opportunità, sempre sotto l’egida di Valentina Tisi. “Donne e lavoro – gender gap” sarà il tema della serata introdotta da Antonella Greco, coordinatrice delle Donne democratiche Campi, con l’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini, l’assessore regionale al welfare Serena Spinelli, la presidente della commissione pari opportunità della Regione Toscana Francesca Basanieri e la responsabile donne della Cgil Barbara Orlandi. Venerdì 8 luglio infine si parlerà di “Transizione ecologica: cosa fare in Toscana” con l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, Jacopo Bencini, membro dell’assemblea nazionale Pd ed esperto di clima e il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa. Durante le serate del Rinascita sarà possibile gustare specialità di pecora e grigliata. Durante tutte le serate il cocktail bar sarà gestito dai Giovani democratici.

Francesco Montella