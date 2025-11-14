“Dialoghi tra fede e ambiente”, incontro del CAI alla Pieve di San Martino

SESTO FIORENTINO – Nell’ambito delle iniziative culturali su “Spirito e natura – Dialoghi tra fede e ambiente”, la Sezione del CAI di Sesto Fiorentino propone un nuovo incontro con don Stefano Grossi, docente di etica e antropologia all’Istituto Superiore di Scienze religiose della Toscana, nonché alpinista e socio CAI. L’evento, che si terrà mercoledì 19 […]

SESTO FIORENTINO – Nell’ambito delle iniziative culturali su “Spirito e natura – Dialoghi tra fede e ambiente”, la Sezione del CAI di Sesto Fiorentino propone un nuovo incontro con don Stefano Grossi, docente di etica e antropologia all’Istituto Superiore di Scienze religiose della Toscana, nonché alpinista e socio CAI. L’evento, che si terrà mercoledì 19 novembre alle 21 presso la Sala della Pieve di San Martino, avrà come tema principale la “conversione ecologica morale”, nel senso di imparare ad assumere una sapienza di vita e, di conseguenza, anche un’etica che esprima, si nutra e promuova relazioni non predatorie né violente verso ogni essere vivente. Ingresso libero a tutta la cittadinanza con prenotazione sul sito www.caisesto.it o scrivendo a info@caisesto.it.