Dibattiti, incontri, mostre, spettacoli teatrali: gli appuntamenti lastrigiani per la Giornata contro la violenza sulle donne

LASTRA A SIGNA – Dibattiti, incontri, mostre, spettacoli teatrali: questo e molto altro nel programma di iniziative promosso dal Comune di Lastra a Signa e dalle associazioni del territorio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza. Il programma parte giovedì’ 20 novembre quando, alla sezione soci Coop in via Santa Maria a Castagnolo, si terrà l’iniziativa “Codice Rosa – Pronto soccorso per le vittime di violenza” con i saluti di Francesca Tozzi, assessore alle pari opportunità del Comune di Lastra a Signa, Elisabetta Guerrini, presidente della sezione soci Coop Le Signe, e gli interventi di Marco Carnevali, referente infermieristico per il pronto soccorso trauma center AOUC Careggi, Laura Betti, referente medico per il pronto soccorso trauma center AOUC Careggi, e di Claudia Lombardi, psicologa di Artemisia Centro anti-violenza.

Venerdì 21 novembre al Teatro delle Arti due gli appuntamenti: alle 21 si terrà lo spettacolo “L’ultima ora” di Vincenzo Manna con la regia di Davide Paganini, che sarà anche in scena insieme a Silvia Benvenuto. Un dramma in tempo reale: sessanta minuti che coincidono con l’ultima ora di vita di una donna. Dopo la fine di una relazione, lui la cerca per un ultimo confronto. Ne nasce un dialogo crudo e necessario sul confine fragile tra amore, dipendenza e possesso. A seguire si terrà il talk della rassegna “Solo se ti rende felice” con gli interventi di Sara Martinelli, psicologa di Artemisia ed esperta in violenza di genere, Giulia Cavallini e Valerio Bellini. Il talk è promosso da Comune di Lastra a Signa, inQuanto Teatro con il contributo della Rete RE.A.DY Rete Nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Sabato 22 novembre alle 17 al Centro Sociale Residenziale concerto del Coro Workshop Voices di Malmantile, direttori Paolo Brandani e Helena Thorsen.

Martedì 25 novembre dalle 18 dal Centro Sociale partirà la fiaccolata che attraverserà il centro cittadino per arrivare in piazza del Comune dove in sala consiliare sarà inaugurata la mostra “L’importanza di essere Franca”. L’esposizione racconta infatti la storia di Franca Viola, la prima donna in Italia ad avere rifiutato il matrimonio riparatore, segnando una svolta nella storia dell’emancipazione femminile. A seguire, sempre in sala consiliare, aperitivo a cura della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci. Durante la serata si terranno interventi del sindaco Emanuele Caporaso, dell’assessore alle pari opportunità Francesca Tozzi e di una referente di Artemisia Centro anti-violenza. Alle 21 al Teatro delle Arti in programma lo spettacolo “Sputo”, testo e regia di Manuela Cherubini con Elena De Carolis. Infine venerdì 28 novembre alle 15.30 alla Rsa Alfa Columbus in via Livornese si terrà l’iniziativa “Donne di ieri, parole di oggi tra testimonianze e memorie” con letture della compagnia I Rampanti e riflessioni sull’argomento a cura degli ospiti della Rsa.

“Ogni anno – ha spiegato l’assessore Tozzi – l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni locali, organizza questo appuntamento di approfondimento che serve a informare su progetti, percorsi di autonomia, servizi a supporto delle donne, come ad esempio il Codice Rosa, e conoscenza dei centri antiviolenza e allo stesso tempo a sensibilizzare sulla tematica. La storia di Franca Viola, con la mostra in sala consiliare, ci aiuterà a capire quanto sia importante oggi educare all’affettività, ai sentimenti e al rispetto”.

“La Giornata di eliminazione della violenza contro le donne non è soltanto un manifesto o un cartellone di iniziative – ha concluso il sindaco Caporaso – ma è uno strumento che serve a far capire che le donne vittime di violenza non sono sole: tutti insieme, associazioni, Comune, centri antiviolenza possiamo e dobbiamo fare rete e ribadire l’importanza di denunciare un fenomeno che purtroppo è diventato un’emergenza nazionale e sul quale occorre dibattere, educare, informare, investendo soprattutto sulle nuove generazioni”.