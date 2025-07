Diciannove squadre e 350 tesserati: il Basket Sestese guarda al futuro con fiducia. E il desiderio di crescere ancora

SESTO FIORENTINO – Il G.S. Basket Sestese è una realtà sportiva che, con quasi 350 tesserati, rappresenta una delle società più numerose della geografia locale negli sport indoor. Contando ben 19 squadre di cestisti che partecipano ai campionati delle varie categorie, la prima squadra di Sesto Fiorentino gioca il campionato DR1 ovvero Divisione Regionale 1, quella che fino a poco tempo fa era chiamata serie D. E le partite casalinghe si svolgono al PalaLilly Vincenzo Tarli.

Tra i progetti di G.S. Basket Sestese che meritano attenzione c’è il basket femminile che conta già ben quattro squadre “consolidate”, tutte quante entro gli Under 15 quindi con prospettive di maturazione significative. Da notare che le bambine che giocano nelle squadre miste con bambini nel Minibasket, dopo gli 11 anni possono giocare solo in squadre femminili e pertanto il Basket Sestese viene da anni già considerato un riferimento per accogliere nuove iscrizioni. Il responsabile organizzativo del Minibasket, Gianni Bertoli, è una figura di riferimento regionale fra gli allenatori e anche per questo le annate, fin dal 2020, sono molto nutrite grazie anche a un clima confortevole sia per i bambini che per le famiglie.

Il gruppo dei bambini e bambine del Minibasket fa parte della fascia “Gioia Biancoblu” che, crescendo, si evolve nel nome “Energia Biancoblu” per gli atleti più grandi. Per un bel salto in avanti, nella stagione 2025/2026 si è avviata una nuova partnership con tre aziende del settore IT nazionale e internazionale che credono in questo progetto come la Runner Spa di Varese, Sharkoon Technology Gmbh di Francoforte e Sapphire Technology Ltf di Hong Kong. “L’intento – spiegano dalla società sestese – è quello di sviluppare insieme un progetto di crescita oltre che sportiva anche di visibilità del basket nel territorio, il secondo fra le discipline sportive più praticate al mondo e che appunto conta oltre due miliardi fra atleti tesserati e appassionati. Questa nuova partnership vuole inoltre consolidare i valori etici, sportivi e le opportunità di crescita, oltre che essere spunto di ispirazione per i giovani nonché affiancarsi a un progetto con una visione concreta per il futuro sportivo del territorio”.