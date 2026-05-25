Dieci giovani lastrigiani hanno partecipato sabato scorso al corso di Guida sicura promosso dal Comune e da Aci Vallelunga

LASTRA A SIGNA – Dieci giovani lastrigiani hanno partecipato sabato scorso al corso di guida sicura “Advanced” organizzato dal Centro di guida sicura Aci Sara Vallelunga, in provincia di Roma, e offerto e promosso dal Comune di Lastra a Signa nell’ambito del progetto LASTRAda Sicura, in collaborazione con Polizia municipale e Misericordia di Lastra a […]

LASTRA A SIGNA – Dieci giovani lastrigiani hanno partecipato sabato scorso al corso di guida sicura “Advanced” organizzato dal Centro di guida sicura Aci Sara Vallelunga, in provincia di Roma, e offerto e promosso dal Comune di Lastra a Signa nell’ambito del progetto LASTRAda Sicura, in collaborazione con Polizia municipale e Misericordia di Lastra a Signa. Ad accompagnare i partecipanti al corso, il sindaco Emanuele Caporaso, il comandante della Polizia municipale Filippo Corsinovi e due volontari della Misericordia, che ha messo a disposizione due mezzi per accompagnare i giovani fino all’autodromo.

Un’esperienza formativa, educativa e anche divertente sulle principali norme e dettami di prevenzione all’incidentalità stradale che ha previsto una sessione teorica in aula e quattro sessioni pratiche di esercitazioni. “I partecipanti al corso sono stati tutti bravissimi e molto disciplinati, – ha spiegato il sindaco Caporaso – ci auguriamo che questa bella esperienza possa essere stata per loro un’occasione di apprendimento e di informazione sulle buone pratiche di sicurezza stradale e ad essere maggiormente consapevoli dei rischi che corrono sulla strada. La speranza è che questa iniziativa sia diffusa anche verso i loro coetanei e che il prossimo anno possa essere ripetuta. Lastra a Signa è il primo Comune in Italia che ha offerto ai giovani del territorio la possibilità di partecipare ad un corso di sicurezza stradale attiva organizzato con queste modalità e la nostra volontà è farlo diventare un progetto permanente sul territorio”. Il corso era indirizzato ai giovani del territorio sotto i 25 anni neopatentati che hanno partecipato a un bando lanciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale.