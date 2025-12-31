SESTO FIORENTINO – In tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico presenti sul territorio comunale di Sesto Fiorentino è vietato lo scoppio di petardi.
La disposizione è contenuta nel Regolamento di Polizia urbana che prevede per i trasgressori sanzioni fino a 150 euro.
Divieto di scoppio di petardi. Sanzione fino a 150 euro
