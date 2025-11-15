Domande per i posteggi del mercato di filiera corta

SESTO FIORENTINO – Fino al 9 dicembre, ore 16.30, è possibile presentare le domande per l’assegnazione di posteggi all’interno del mercato di filiera corta di piazza IV Novembre per il quadriennio 2026-2029. I posti messi a bando sono complessivamente 16; possono partecipare le aziende che hanno sede in Toscana; a fini dell’assegnazione sarà considerato un […]

SESTO FIORENTINO – Fino al 9 dicembre, ore 16.30, è possibile presentare le domande per l’assegnazione di posteggi all’interno del mercato di filiera corta di piazza IV Novembre per il quadriennio 2026-2029. I posti messi a bando sono complessivamente 16; possono partecipare le aziende che hanno sede in Toscana; a fini dell’assegnazione sarà considerato un criterio di preferenza avere la propria sede a Sesto Fiorentino o, in subordine, in uno dei comuni limitrofi, quindi in Provincia di Firenze e infine in altre aree della nostra regione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Sesto Fiorentino, all’interno della sezione “Avvisi”.



“Conclusa ormai da tempo la fase sperimentale, il mercato di filiera corta è una realtà consolidata e un appuntamento atteso per tantissime concittadine e concittadini – afferma l’assessora Beatrice Corsi – Con questo bando, indetto periodicamente come da regolamento, contiamo di migliorare ancora l’offerta, aprendo la possibilità di partecipare anche a nuovi operatori. Nei prossimi mesi faremo una valutazione della sperimentazione del mercato di Querceto e di quello di Colonnata, apportando correttivi alla luce dell’esperienza fatta fino ad oggi. I mercati di filiera corta sono un’occasione per conciliare una spesa consapevole e sostenibile alla valorizzazione della ricchezza che il nostro territorio può offrire anche da punto di vista agroalimentare”.