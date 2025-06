Domenica 15 si corre il Trofeo Olimpia Tean Running Calenzano

CALENZANO – Domenica 15 giugno si correrà il 4° Trofeo Olimpia Team Running Calenzano, che prevede una gara competitiva di 11,500 chilometri, valida per il Trofeo Camangi, e una gara ludico motoria di 5 chilometri. Il ritrovo è alle 7.30 al circolo Old River di via del Molino e la partenza alle 9. Iscrizione on line: www.cronorun – […]

CALENZANO – Domenica 15 giugno si correrà il 4° Trofeo Olimpia Team Running Calenzano, che prevede una gara competitiva di 11,500 chilometri, valida per il Trofeo Camangi, e una gara ludico motoria di 5 chilometri. Il ritrovo è alle 7.30 al circolo Old River di via del Molino e la partenza alle 9. Iscrizione on line: www.cronorun – info@olimpiateamrunning.it. Durante la gara sono adottati provvedimenti in materia di circolazione stradale dalle 7 alle 12 di domenica 15 giugno su via del Molino nel tratto compreso tra via Cilea e via Paganini e via del Molino controviale, stesso tratto.