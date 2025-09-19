Domenica 21 settembre torna “Prosport”, la festa dello sport a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Domenica 21 settembre il centro storico di Campi Bisenzio torna a parlare di sport. Per il sesto anno consecutivo, infatti, si svolgerà “Prosport”, vera e propria festa dello sport. Il via alle 14 con tre diverse aree sul territorio che saranno a disposizione dei visitatori fino a sera. In piazza Dante spazio alle esibizioni: le varie associazioni mostreranno il lavoro svolto durante l’anno al pubblico. Lungo via Santo Stefano, invece, ci sarà un’area espositiva in cui le associazioni del territorio potranno farsi conoscere e avvicinare nuovi iscritti alle proprie discipline. Infine, in piazza Fra Ristoro sarà allestita una zona per provare i vari sport presenti e far divertire grandi e piccoli Come da sei anni a questa parte, al decimo sport “provato” da bambini e bambine, l’organizzazione offrirà un gadget ricordo della manifestazione. Ma “Prosport” si allarga ogni anno di più; questa volta saranno venti le discipline sportive con cui cimentarsi e divertirsi. Dal basket al calcio passando per rugby, paintball, pallavolo, atletica, pattinaggio a rotelle, tennis boxe, danza, danza caraibica, sci, arti marziali, ginnastica ritmica e tanto altro. Sono trenta, invece, le associazioni sportive campigiane che hanno aderito.

“La festa dello sport – dice Simona Pizzirusso, assessore allo sport del Comune di Campi Bisenzio – rappresenta non solo un momento di divertimento e condivisione, ma anche un’occasione per avvicinare i nostri giovani e le loro famiglie a nuove esperienze sportive. Lo sport è crescita personale, educazione e comunità, e questa giornata ne è la testimonianza concreta”, “Tornare con “Prosport” per il sesto anno consecutivo – aggiungono Andrea Ambrogini e Cesare Carovani, organizzatori dell’evento – è senza dubbio motivo di gioia. Di anno in anno abbiamo visto la festa dello sport crescere in numeri e partecipanti dimostrando come Campi Bisenzio sia una città di sport e per lo sport. “Prosport” nasce con l’idea di far conoscere tutte le realtà sportive, anche quelle più sconosciute, nell’importante lavoro che svolgono ogni giorno per la nostra città e per i ragazzi e le ragazze di Campi”,