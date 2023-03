Domenica 26 a Calenzano il casting tour dello Zecchino d’Oro

CALENZANO – Al via il casting tour dello Zecchino d’Oro. L’appuntamento è per domenica 26 marzo al centro commerciale Il Parco di via di Prato. Il casting è aperto a tutti i bambini e bambine per provare a diventare solisti nell’edizione 2023 della manifestazione e quella sarà l’occasione, per i più piccoli, per esibirsi con […]

CALENZANO – Al via il casting tour dello Zecchino d’Oro. L’appuntamento è per domenica 26 marzo al centro commerciale Il Parco di via di Prato. Il casting è aperto a tutti i bambini e bambine per provare a diventare solisti nell’edizione 2023 della manifestazione e quella sarà l’occasione, per i più piccoli, per esibirsi con una delle canzoni dello Zecchino d’Oro. I casting si terranno domenica 26 marzo dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18. Per partecipare è necessario iscriversi entro le 16 di sabato 25 marzo sul sito: https://zecchinodoro.org/stage/calenzano2023/ oppure presentandosi sul posto nella fascia oraria dalle 17 alle 18 (fino a esaurimento posti disponibili).

La partecipazione è gratuita e il casting tour di Zecchino d’Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. È disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli: ogni bambino potrà scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare. Per ascoltare la playlist ufficiale: https://bit.ly/playlist-zecchinodoro-casting. I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione, che si terrà nel corso del 2023.